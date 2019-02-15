В Перми осудили двух уклонистов

СЕГОДНЯ 06:37 2019-02-15T06:37:07+03:00

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Два пермяка - 23 и 25 лет - не хотели служить в армии. Во время призывной кампании 2016 года они предоставили военно-врачебной комиссии медицинские справки. В них были сведения о наличии у молодых людей заболеваний, препятствующих прохождению службы.

Однако у призывной комиссии возникли сомнения в подлинности документов.

- Никаких заболеваний у подсудимых не имелось, документы с указанием болезни они купили, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд за покушение на уклонение от призыва на военную службу приговорил обоих к штрафу. Одному подсудимому придется заплатить 40 тысяч. рублей, другому - 100 тысяч

Ранее мы писали, что 20-летний пермский солдат-срочник умер в самолете, когда его везли в московский госпиталь. Он простыл во время марш-броска после рождественских праздников. 20-летнего студента пермского техникума призвали в армию в прошлом году, после учебки направили в Челябинскую область, в военную часть под Чебаркулем.

ИСТОЧНИК KP.RU