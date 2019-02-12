"Хочу найти виновных в смерти сына". 20-летний пермский солдат-срочник умер в самолете, когда его везли в московский госпиталь
- Дима последние пять лет вообще ничем не болел, он был спортивным мальчиком, занимался карате, - говорит мама пермского солдата Елена Попова.
20-летнего студента пермского техникума призвали в армию в прошлом году, после учебки направили в Челябинскую область, в военную часть под Чебаркулем.
- В начале января Дима мне позвонил и сказал, что у них был марш-бросок, - рассказывает убитая горем Елена. – Я еще тогда почувствовала, что он хлюпает носом. И велела ему пойти к врачу. Его положили в санчасть. Мы с ним созванивались, у него день ото дня поднималась температура, все выше и выше. Мне удалось дозвониться до командира санитарной части. Он мне сказал, что у Димы бронхит, и что ему дают антибиотики, а других лекарств нет. Я выслала тысячу рублей Диминому сержанту на лекарства и сказала, что пришлю еще, сколько потребуется.
А температура у солдата все поднималась.
- Когда она была под сорок, я потребовала, чтобы его перевезли в госпиталь в Челябинск, - говорит мать солдата. - Потом связь с сыном прекратилась, возможно, у него отобрали телефон.
Одна из врачей челябинского госпиталя рассказала Елене, что Дмитрия собираются отправлять на лечение в Екатеринбург. Потом выяснилось, что его на носилках погрузили в самолет, чтобы везти в Москву.
Первым же авиарейсом Елена вылетела в столицу. Но было уже поздно.
- В госпитале мне сказали, что когда Диму переносили в самолет, он еще дышал, но во время полета он впал в кому, - вспоминает Елена Попова.
Мама перевезла тело сына в Пермь, 6 февраля его похоронили.
- Мы с моим адвокатом ждали, что по факту смерти моего сына хотя бы возбудят уголовное дело, но этого пока не произошло, - говорит Елена Попова. - Я намерена добиваться, чтобы тщательно проверили, как лечили Диму, и виновные были наказаны.
Взять этот случай на контроль пообещали в Совете матерей военнослужащих Прикамья, а также в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
- Уполномоченный по правам человека Павел Миков направил письмо с просьбой провести проверку качества оказания медицинской помощи солдату в адрес главного военного прокурора России Валерия Петрова и министра обороны РФ Сергея Шойгу, - сообщили в этом ведомстве.
- Комиссией ГВМУ МО РФ совместно с командованием округа проводится расследование по обстоятельствам смерти военнослужащего одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона в результате скоротечной болезни, - сообщили в Центральном военном округе. - После выявления признаков недомогания он был оперативно госпитализирован в военный госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Военные медики до конца боролись за жизнь военнослужащего, однако, несмотря на все прилагаемые усилия специалистов, спасти его не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU