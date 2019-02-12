"Хочу найти виновных в смерти сына". 20-летний пермский солдат-срочник умер в самолете, когда его везли в московский госпиталь

- Дима последние пять лет вообще ничем не болел, он был спортивным мальчиком, занимался карате, - говорит мама пермского солдата Елена Попова.

20-летнего студента пермского техникума призвали в армию в прошлом году, после учебки направили в Челябинскую область, в военную часть под Чебаркулем.

- В начале января Дима мне позвонил и сказал, что у них был марш-бросок, - рассказывает убитая горем Елена. – Я еще тогда почувствовала, что он хлюпает носом. И велела ему пойти к врачу. Его положили в санчасть. Мы с ним созванивались, у него день ото дня поднималась температура, все выше и выше. Мне удалось дозвониться до командира санитарной части. Он мне сказал, что у Димы бронхит, и что ему дают антибиотики, а других лекарств нет. Я выслала тысячу рублей Диминому сержанту на лекарства и сказала, что пришлю еще, сколько потребуется.

А температура у солдата все поднималась.

- Когда она была под сорок, я потребовала, чтобы его перевезли в госпиталь в Челябинск, - говорит мать солдата. - Потом связь с сыном прекратилась, возможно, у него отобрали телефон.

Одна из врачей челябинского госпиталя рассказала Елене, что Дмитрия собираются отправлять на лечение в Екатеринбург. Потом выяснилось, что его на носилках погрузили в самолет, чтобы везти в Москву.

Первым же авиарейсом Елена вылетела в столицу. Но было уже поздно.

- В госпитале мне сказали, что когда Диму переносили в самолет, он еще дышал, но во время полета он впал в кому, - вспоминает Елена Попова.

Мама перевезла тело сына в Пермь, 6 февраля его похоронили.

- Мы с моим адвокатом ждали, что по факту смерти моего сына хотя бы возбудят уголовное дело, но этого пока не произошло, - говорит Елена Попова. - Я намерена добиваться, чтобы тщательно проверили, как лечили Диму, и виновные были наказаны.

Взять этот случай на контроль пообещали в Совете матерей военнослужащих Прикамья, а также в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

- Уполномоченный по правам человека Павел Миков направил письмо с просьбой провести проверку качества оказания медицинской помощи солдату в адрес главного военного прокурора России Валерия Петрова и министра обороны РФ Сергея Шойгу, - сообщили в этом ведомстве.

- Комиссией ГВМУ МО РФ совместно с командованием округа проводится расследование по обстоятельствам смерти военнослужащего одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона в результате скоротечной болезни, - сообщили в Центральном военном округе. - После выявления признаков недомогания он был оперативно госпитализирован в военный госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Военные медики до конца боролись за жизнь военнослужащего, однако, несмотря на все прилагаемые усилия специалистов, спасти его не удалось.