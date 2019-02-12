В Перми полиция ищет водителя белого автомобиля, сбившего 88-летнюю пенсионерку

12 Февр. 13:06 2019-02-12T15:09:53+03:00

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Авария произошла 11 февраля в Дзержинском районе Перми. В 15.30 по улице Мильчакова со стороны шоссе Космонавтов в направлении ул. Связистов двигался белый автомобиль. У дома по ул. Мильчакова, 4 водитель стал сдавать задним ходом и не заметил пенсионерку, которая стояла на тротуаре. Он сшиб 88-летнюю пожилую женщину и уехал. Пенсионерка получила серьезные переломы.

Всех, кому что-либо известно о данном ДТП, просят сообщить по телефону: 8 (932) 203-02-04 - инспектор по розыску полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Перми. Анонимность гарантируется.

Ранее мы писали, что утром 11 февраля в Прикамье произошла смертельная авария. На 109 километре трассы Кунгур-Соликамск водитель ИЖ-2126 «Ода» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «Хонда Цивик». Произошло столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU