В Прикамье столкнулась «Ода» и «Хонда», погиб водитель отечественного автомобиля

11 Февр. 14:56 2019-02-11T14:56:30+03:00

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Утром 11 февраля в Прикамье произошла смертельная авария. На 109 километре трассы Кунгур-Соликамск водитель ИЖ-2126 «Ода» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «Хонда Цивик». Произошло столкновение.

- В результате аварии 47-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте, - сообщили в краевой Госавтоинспекции. - 30-летняя пассажирка "Оды" получила травмы.

Тем временем, в Прикамье прошел рейд «Опасный водитель». Мероприятие направлено на выявление нетрезвых водителей. Во время рейда автоинспекторы отстранили от управления 106 водителей без права вождения и 130 в состоянии опьянения. В отношении 26 водителей, задержанных повторно за пьянство за рулем, собраны материалы проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщили в краевой Госавтоинспекции.Сообщить о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или ведут себя на дороге неадекватно, можно по телефону дежурной части Управления Госавтоинспекции (8342) 282-18-21.

ИСТОЧНИК KP.RU