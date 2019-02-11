В Перми знаменитый ДК «Телта» снесут за 3,8 млн рублей
В Перми победителем аукциона на право сноса ДК «Телта» на Окулова, 14 стала компания «Акрополь-М». Работы подрядчик обязуется выполнить почти за 3,8 миллиона рублей.
В торгах принимали участие 32 организации. Во время аукциона цена была значительно снижена. Первоначальная цена контракта составляла 13,5 млн рублей.
Компания «Акрополь-М» должна снести знаменитый ДК «Телта» за 75 дней. Также подрядчик обязуется вывезти весь мусор.
Напомним, что минувшим летом художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов обращался к губернатору Пермского края с просьбой передать театру здание ДК «Телта». Именно в этом здании в 1988 году была создана театральная студия, которую возглавил Сергей Федотов.
- Мы выросли из данного здания. Хотя мы играем более 540 спектаклей в год, мы не можем вместить всех желающих, - объяснял свою позицию Сергей Федотов. - Просим всех наших зрителей поддержать нас, чтобы нам передали это здание,где мы родились 30 лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU