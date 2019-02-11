«Счастье не за горами, оно на небесах». Пермский «Амкар» стал первым обладателем «Футбольной небесной лиги»

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-11T06:38:50+03:00

В соревновании болельщиков участвуют клубы. которые прекратили свое существование

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Первым чемпионом «Футбольной небесной лиги» стал пермский «Амкар». В финале пермяки в упорной борьбе обыграли кировское «Динамо» 8:7. Три мяча в составе «красно-черные» «забил» Евгений Савин, по одному отметились Константин Генич, Георги Пеев, Мартин Кушев, Захари Сираков и Сергей Волков.

Отметим, что победитель «Футбольной небесной лиги» определялся путем голосования. По правилам лиги, за каждые 2500 голосов болельщиков «начислялся» гол. «Матч» проходил не 90 минут, а 90 часов.

Ранее мы писали, что «Парма» под руководством Вячеслава Шушакова выиграла Кубок России. В финале со счетом 73:67 был повержен «Нижний Новгород». Самыми результативными в составе пермяков стали Александр Платунов (17 очков, 6 передач), Константин Буланов (13 очков, 7 подборов), Глеб Шейко (12 очков, 1 подбор, 1 передача) и Николай Жмако (11 очков, 6 подборов, 6 передач).

ИСТОЧНИК KP.RU