«Парма» под руководством Вячеслава Шушакова выиграла Кубок России

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-11T05:56:22+03:00

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Перед «Финалом четырех» Кубка России в Нижнем Новгороде руководством пермского клуба отправило в отставку главного тренера команды Николайса Мазурса. На берега Волги «Парма» отправилась под руководством Вячеслава Шушакова - тренера, под чьим руководством пермяки уже выигрывали этот почетный трофей.

В полуфинале пермские баскетболисты обыграли двукратного победителя Кубка России БК «Новосибирск» 76:59. В финале подопечным Вячеслава Шушакова предстояло сразиться с хозяевами площадки.

В тяжелейшей борьбе «Парма» второй раз в своей истории завоевала Кубок России по баскетболу. В финале со счетом 73:67 был повержен «Нижний Новгород». Самыми результативными в составе пермяков стали Александр Платунов (17 очков, 6 передач), Константин Буланов (13 очков, 7 подборов), Глеб Шейко (12 очков, 1 подбор, 1 передача) и Николай Жмако (11 очков, 6 подборов, 6 передач).

Но расслабься пермякам некогда. Уже 15 января «Парме» предстоит сложнейший матч. В Пермь приедет многократный чемпион страны - ЦСКА. Начало встречи в 19 часов

ИСТОЧНИК KP.RU