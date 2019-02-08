В Прикамье в столкновении двух легковушек погиб пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-08T07:49:37+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла вчера, 7 февраля, в Гремячинском районе около 14 часов.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» из Кизела на 163 км трассы Кунгур - Соликамск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ладой Ларгус».

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в ДТП погиб 44-летний пассажир иномарки. Также получили травмы водитель «Соляриса» и 42-летний пассажир. Они госпитализированы в больницу. Водителю отечественной легковушки оказана разовая медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Перми фура врезалась в пассажирский автобус, пострадала 18-летняя девушка. Виновник ДТП на момент аварии был трезв.Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование. Состояние опьянения не установлено

ИСТОЧНИК KP.RU