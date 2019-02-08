2019-02-08T07:49:37+03:00
Происшествия

В Прикамье в столкновении двух легковушек погиб пассажир иномарки

Травмы получили еще три человека
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария со смертельным исходом произошла вчера, 7 февраля, в Гремячинском районе около 14 часов.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» из Кизела на 163 км трассы Кунгур - Соликамск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Ладой Ларгус».

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в ДТП погиб 44-летний пассажир иномарки. Также получили травмы водитель «Соляриса» и 42-летний пассажир. Они госпитализированы в больницу. Водителю отечественной легковушки оказана разовая медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Перми фура врезалась в пассажирский автобус, пострадала 18-летняя девушка. Виновник ДТП на момент аварии был трезв.Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование. Состояние опьянения не установлено

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье мошенник из Удмуртии продал пенсионерке иппликатор в 10 раз дороже реальной стоимости
«Матч длиной в 90 часов». Пермский «Амкар» борется за звание чемпиона «Футбольной небесной лиги»
АО «ПЗСП» продолжает акцию «Зимнее хранение»
В Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске
Житель Прикамья шантажировал бывшую девушку, заставляя спать с ним
В Перми фура врезалась в пассажирский автобус, пострадала 18-летняя девушка
В Перми разыскивают 78-летнюю женщину
«Его разыскивали семь лет»: Житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми
Карантин в пермских школах продлят
В Прикамье отец вынес из огня двух сыновей
Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
В Прикамье 55-летний дедушка надругался над 5-летней внучкой
Власти Перми закупят 30 новых низкопольных трамваев
В Перми к месту старта «Лыжни России-2019» будут ходить бесплатные автобусы
В Прикамье горняка уволили за появление на работе в пьяном виде
В Прикамье 77-летний пенсионер поджег дом своего соседа
В Перми лжегазовики ходили по квартирам и продавали вентили и шланги втридорога
«Сильно проголодалась». В Перми женщина украла с прилавка копченую рыбу
Бардымская школа войдёт в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье
«Истощены и обезвожены». Постояльцев приюта «Надежда» в Перми срочно эвакуировали
На трассе Пермь - Екатеринбург фура выехала на встречку и столкнулась с легковушкой
В Прикамье чиновники отказывали сироте в получении жилья
Пермские старшеклассники создали аудиогид по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
В Перми улицу Куйбышева залило кипятком, 15 домов остались без воды
В Перми у расселенного дома по ул. Революции 3/1 изучают грунт