2019-02-08T06:37:05+03:00
Происшествия

В Перми фура врезалась в пассажирский автобус, пострадала 18-летняя девушка

Виновник ДТП на момент аварии был трезв
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД г.Пермифото: ГИБДД г.Перми
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Авария произошла накануне, 7 февраля, в Дзержинском районе около 14 часов утра на ул. Докучаева. Фура ДАФ столкнулась с автобусом МАЗ 60 маршрута.

- По предварительной информации 39-летний водитель грузовика с полуприцепом при выезде на дорогу с прилегающей территории нарушил правила дорожного движения и не пропустил автобус МАЗ, - сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. - Фура столкнулась с автобусом, которым управлял 52-летний водитель.

В ДТП травмы различной степени тяжести получила 18-летняя девушка, которая находилась в автобусе. Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование. Состояние опьянения не установлено. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на трассе Пермь - Екатеринбург фура выехала на встречку и столкнулась с легковушкой. Пострадал водитель легкового автомобиля.По предварительной информации, дальнобойщик на 91 км трассы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ладой Вестой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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