20-летнюю жительницу Прикамья будут судить за секс с 15-летним парнем

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-05T11:12:31+03:00

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В Кунгуре будут судить 20-летнюю жительницу Прикамья. Молодая девушка роман с подростком, зная, что тому еще не исполнилось 16 лет. Осенью 2016 года она регулярно занималась сексом с 15-летним парнем.

Теперь ее будут судить. Следователи доказали вину 20-летней девушки. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Перми ищут 34-летнюю жительницу Суксуна, которая вышла рано утром из кафе и пропала. В ночь на 3 февраля Яна Прохорова отдыхала в кафе «Рицца» на улице Куйбышева. Около шести утра она вышла из ночного заведения и пропала. Приметы женщины: рост 155 см, карие глаза, темные волосы, шрам на левом запястье. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Яны, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU