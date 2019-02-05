В Перми ищут 34-летнюю жительницу Суксуна, которая вышла рано утром из кафе и пропала
34-летняя жительница Суксуна Яна Прохорова пропала в Перми. В ночь на 3 февраля она отдыхала в кафе «Рицца» на улице Куйбышева. Около шести утра она вышла из ночного заведения и пропала.
Приметы женщины: рост 155 см, карие глаза, темные волосы, шрам на левом запястье
Была одета в коричневый пуховик, черные штаны, коричневые сапоги.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Яны, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).
Ранее мы писали, что в выходные электричка сбила 57-летнюю пермячку. 2 февраля на 4 километре о.п. «Мотовилиха» произошло ЧП - электричка «Балмошная - Пермь-2» сбила местную жительницу.
- Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР. - 57-летнюю женщину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU