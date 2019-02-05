2019-02-05T07:46:18+03:00
Происшествия

В Перми ищут 34-летнюю жительницу Суксуна, которая вышла рано утром из кафе и пропала

В ночь на 3 февраля она с друзьями отдыхала в кафе «Рицца»
Константин КЯКИНЕН
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34-летняя жительница Суксуна Яна Прохорова пропала в Перми. В ночь на 3 февраля она отдыхала в кафе «Рицца» на улице Куйбышева. Около шести утра она вышла из ночного заведения и пропала.

Приметы женщины: рост 155 см, карие глаза, темные волосы, шрам на левом запястье

Была одета в коричневый пуховик, черные штаны, коричневые сапоги.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Яны, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Ранее мы писали, что в выходные электричка сбила 57-летнюю пермячку. 2 февраля на 4 километре о.п. «Мотовилиха» произошло ЧП - электричка «Балмошная - Пермь-2» сбила местную жительницу.

- Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ СКР. - 57-летнюю женщину доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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