Полицейские задержали пермяка, который угнал иномарку из автомойки

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-03T08:40:50+03:00

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К полицейским Мотовилихинского района обратился 43-летний местный житель. Он сообщил, что оставил свой автомобиль «Форд Фокус» на автомойке, которая находится на улице Макаренко. Когда мужчина вернулся за ней, то увидел, что иномарки нет.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Было установлено, что автомобиль угнал 37-летний пермяк, который проходил там стажировку. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по «горячим следам», машину обнаружили брошенной на проезжей части северной дамбы.

«Форд» передали владельцу автомобиля, а злоумышленника отправили в СИЗО. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Угон», ведется следствие.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2018 году чаще всего угоны совершались в Москве и Подмосковье, Пермском и Краснодарском краях. Всего по стране угнали около 12 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU