2019-01-05T11:41:25+03:00
Происшествия

Пермский край стал одним из лидеров по угону автомобилей

В топ антирейтинга вошли также Москва, Подмосковье и Краснодарский край
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ФОКИН
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Около 12 тысяч автомобилей были угнаны в России в 2018 году, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Чаще всего угоны совершались в Москве и Подмосковье, Пермском и Краснодарском краях.

Всего за 2018 год полицейским удалось найти более семи тысяч автомобилей, находившихся в розыске.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках полицейские разыскивают водителя, который травмировал пешехода. Авария произошла утром 1 января. С парковки на улице Миндовского автомобиль "Форд" сдавал назад и, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра. Водитель прижал пешехода к стоящему сзади автомобилю. После этого он сбежал, оставив машину. Пострадавшего увезли в больницу. А личность водителя теперь пытаются установить сотрудники полиции .

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