«Отказался от медосвидетельствования». В Пермь иномарка выехала на встречку и столкнулась с автобусом

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-01T07:46:44+03:00

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Авария произошла накануне, 31 января, около часа дня в Индустриальном районе Перми. 36-летний водитель «Дэу Нексиа» на улице Глинки выехал на полосу встречного движения, по которой двигался автобус «Мерседес». Произошло столкновение по касательной.

- В результате ДТП пассажир легковушки 1983 года рождения с травмами лица госпитализирован в больницу, водителю назначено амбулаторное лечение, - сообщили в краевой полиции. - Мужчина отказался выполнять требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Перми машина такси врезалась в остановку. Авария произошла накануне в Индустриальном районе. Посреди белого дня автомобиль врезался в автобусную остановку «Ул. Чайковская» в Индустриальном районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU