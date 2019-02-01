В Перми машина такси врезалась в остановку

СЕГОДНЯ 06:40 2019-02-01T07:44:35+03:00

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Очередное ДТП с участием «Яндекс.Такси» случилось накануне, 31 января, в краевом центре. Посреди белого дня автомобиль врезался в автобусную остановку «Ул. Чайковская» в Индустриальном районе Перми.

По предварительной информации, водитель наехал на бордюрный камень и машину занесло. В краевой полиции сказали, что за рулем «Volkswagen Polo» был 35-летний мужчина. В момент совершения аварии он был трезв. Никто в аварии не пострадал, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее мы писали, что в Перми в столкновении двух иномарок пострадали два человека.Виновник аварии был лишен прав. Авария произошла 29 января в Индустриальном районе краевого центра. 50-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero» ехал по ул. Леонова в направлении ул. Геологов. Поворачивая налево у дома №56а, он не предоставил преимущество автомобилю «Hyundai Accent», который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU