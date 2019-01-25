2019-01-25T09:18:08+03:00
Общество

В гостях у радио «КП» -Пермь» соавтор книги «Резюме на миллион» Роман Жихарев

Авторы книги встретились, работая в компании WARGAMING
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Роман Жихарев. Фото: архив "КП"Роман Жихарев. Фото: архив "КП"
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Михаил Притула, до этого написал с десяток статей для сайта Лайфхакер, одна из которых собрала более 1.3 млн просмотров. По комментариям к статье было понятно, что она помогает сотням людей находить работу.

Роман Жихарев о книге «Резюме на миллион»

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