В гостях у радио «КП» -Пермь» соавтор книги «Резюме на миллион» Роман Жихарев
Авторы книги встретились, работая в компании WARGAMING
Роман Жихарев. Фото: архив "КП"
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Михаил Притула, до этого написал с десяток статей для сайта Лайфхакер, одна из которых собрала более 1.3 млн просмотров. По комментариям к статье было понятно, что она помогает сотням людей находить работу.
Роман Жихарев о книге «Резюме на миллион»
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Так родилась книга. В ней подробно рассматриваются вопросы поиска работы и успешного продвижения по службе. По промокоду PERMKP можно получить скидку 15% на книгу до 27 января. Купить книгу можно по ссылке...