«Мертвые души». В Перми умершего пермяка обвинили в пьяной езде

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-25T08:02:17+03:00

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В Перми в суд обратилась жена погибшего пермяка, которого осудили за езду в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был признан виновным, его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

- Мировой судья вынес решение, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 9 ноября, в то время как жена покойного сообщила, что муж умер накануне, 8 ноября, - сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суд Перми.

На судебном заседании, которое состоялось на днях, свидетель сообщил, что после смерти пермяка его автомобиль находился в гараже. Человек на видеозаписи ей не знаком.

Дзержинский суд постановление мирового судьи отменил, производство по делу прекратил.

Тем временем, в Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав. На улицах Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Автобус». В первый же день был задержан водитель, который управлял автобусом без прав. Напомним: во время недавнего рейда «Такси» был также задержан таксист, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению.