В Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав
На улицах Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Автобус». В первый же день был задержан водитель, который управлял автобусом без прав.
Напомним: во время недавнего рейда «Такси» был также задержан таксист, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению.
- За первый день проведения рейда «Автобус» госинспекторами было осмотрено более 100 единиц пассажирского транспорта, при этом выявлено 51 нарушение, - сообщили в отделе ГИБДД по Перми. - В частности, был выявлен водитель автобуса, не имеющий права управления транспортным средством соответствующей категории.
Ранее «КП» писала о том, что в Перми поймали таксиста, который управлял таксомоторов по поддельному водительскому удостоверению. Его выявили в первые же часы во время рейда «Такси» в краевом центре.
В министерстве транспорта Пермского края пообещали, что еженедельно в Прикамье совместно с Госавтоинспекцией будут проходить мероприятия по проверке такси.
Первый такой рейд состоялся 11 января. В районе Центрального автовокзала в Перми было проверено порядка 45 машин, а в районе железнодорожного вокзала Пермь-II - 20 такси.
В ходе проверки на штрафстоянку было эвакуировано одно такси. Водитель представил поддельное удостоверение. Он был доставлен в отделение полиции.
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