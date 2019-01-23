2019-01-23T19:02:15+03:00
Общество

В Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав

В краевом центре проверяют общественный транспорт
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В Перми проходит рейд "Автобус". Фото: ГИБДД.В Перми проходит рейд "Автобус". Фото: ГИБДД.
Изменить размер текста:

На улицах Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Автобус». В первый же день был задержан водитель, который управлял автобусом без прав.

Напомним: во время недавнего рейда «Такси» был также задержан таксист, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению.

- За первый день проведения рейда «Автобус» госинспекторами было осмотрено более 100 единиц пассажирского транспорта, при этом выявлено 51 нарушение, - сообщили в отделе ГИБДД по Перми. - В частности, был выявлен водитель автобуса, не имеющий права управления транспортным средством соответствующей категории.

Ранее «КП» писала о том, что в Перми поймали таксиста, который управлял таксомоторов по поддельному водительскому удостоверению. Его выявили в первые же часы во время рейда «Такси» в краевом центре.

В министерстве транспорта Пермского края пообещали, что еженедельно в Прикамье совместно с Госавтоинспекцией будут проходить мероприятия по проверке такси.

Первый такой рейд состоялся 11 января. В районе Центрального автовокзала в Перми было проверено порядка 45 машин, а в районе железнодорожного вокзала Пермь-II - 20 такси.

В ходе проверки на штрафстоянку было эвакуировано одно такси. Водитель представил поддельное удостоверение. Он был доставлен в отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми сотрудники ГИБДД отлавливают таксистов-нелегалов

В краевом центре проводится рейд «Такси» [видео] (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли «всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
«Помогла заплатить штраф коллеге». В Прикамье глава поселения похитила 18 тысяч рублей из бюджета
«Пришла домой, там ты сидишь». На пермяка, который залез в дом своей знакомой, заведено уголовное дело
АО «ПЗСП» приглашает на экскурсию
В Перми осуждены два брата, которые похитили 16 крышек люков
Пермячка Мария Истомина стала победительницей юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам
«Опасайтесь обморожения». В четверг в Прикамье ожидаются морозы до -32 градусов
«Нуждался в деньгах». В Краснокамске подросток совершил ряд краж
«Затащил во двор и стал угрожать» В Перми поймали грабителя
Росавиация выдала авиакомпании «Победа» допуск на вылеты из Перми в Анталью
«Забрали рюкзак с 800 тысячами». В Перми осудили налетчиков, которые напали на предпринимателя
В Перми ФСБ провел обыски в Министерстве образования Пермского края
Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку
В Перми 24-летний водитель «Фольксвагена» разбил машину, врезавшись в дерево
Губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова
В Перми будут строить дорогу от Садового до Вышки-2
Пермяки чаще всего детей называют Александрами и Софиями
Из Перми открыты прямые рейсы в северные регионы России
Пропавшая жительница Березников попала в ДТП и находится в реанимации больницы Воткинска
В Перми спасли двух человек, которые тонули на оторвавшихся от берега дебаркадерах
23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым
В МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что 23 и 24 января ожидаются сильные морозы