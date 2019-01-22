В Перми пьяного лихача, устроившего смертельное ДТП, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-22T13:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермский край суд рассмотрел жалобу 23-летнего жителя Полазны, который устроил смертельное ДТП в Перми летом прошлого года. Рассмотрев дело, он оставил в силе решение Пермского районного суда, который приговорил виновного к трем с половиной годам колонии-поселения.

Напомним, что 23-летний молодой человек работал разнорабочим в автосервисе на ул. Потерянная. Выпив, он угнал «Газель».

- На 47 километре Восточного обхода угонщик не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате аварии пассажирка иномарки погибла. Сам же виновник с незначительными травмами был доставлен в больницу, где провел несколько дней, а после был взят под стражу.

Ранее мы писали, что в Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника. Ребенка доставили в больницу с травмами головы и тела.