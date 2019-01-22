2019-01-22T08:00:37+03:00
Происшествия

«36 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника

Ребенка доставили в больницу с травмами головы и тела
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

21 января в 9.20 водитель «Лады Приоры» сбил 14-летнего пешехода. Авария произошла в центре Перми на улице Ленина около дома №18. 60-летний водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка. Школьник доставлен в больницу с многочисленными травмами головы и тела.

- Установлено, что ранее водитель 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В основном, 60-летнего мужчину останавливали за превышение скорости.

По факту ДТП было возбуждено административное дело.

Ранее мы писали, что в центре Перми при столкновении двух автобусов погибла женщина. В понедельник, 21 января, около 17 часов в районе остановки «Центральный рынок» столкнулись два рейсовых автобуса маршрутов №1 и №8. В краевой полиции сообщили, что 43-летний водитель автобуса MAN, который двигался по улице Пушкина по направлению к Борчанинова не пропустил 44-летнюю женщину, которая на остановке вышла из трамвая и шла к тротуару.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синема парк Кристалл приглашает пермяков на премьерный показ фильма «Мирай из будущего»
В Прикамье паломник во время крестного хода украл телефон у девушки
Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе - это зрелища со всего мира, достойные королей
«Вышла из трамвая и направилась к остановке». В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в ДТП с автобусами
«Беда с реализацией». Пермский «Молот» вновь проиграл на своей площадке
В Перми цена рельсового автобуса до Левшино снизилась до 35 рублей
Пермяки смогут добраться в Пекин гораздо быстрее через Новосибирск
Новые низкопольные автобусы поступят в Пермь уже в первом квартале 2019 года
В Прикамье около 20 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
«Швырнул ребенка на диван». В Кунгуре отец проломил голову четырехмесячному малышу
«Написал прощальную записку и ушел». В Перми разыскивают 23-летнего молодого человека
В центре Перми при столкновении двух автобусов погибла женщина
«Картофель улетел в кювет»: в Прикамье столкнулись два грузовика
В Прикамье пьяный отчим убил пасынка
В Перми произошло нападение на водителя-экспедитора
23-25 января пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
В Прикамье под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина
20 новых низкопольных автобусов появятся в Перми в первом квартале этого года
В Пермском районе арестован мужчина, который убил знакомую консервным ножом
В Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек
«Последовать примеру Чечни». Депутат Заксобрания Александр Григоренко предложил простить долги за газ жителям Прикамья
Болельщики «Амкара» возмущаются, что на щите, который установили на их деньги, рекламируют баскетбол
«Стал украшением музея». Пермскому музею «Ретро-Гараж» пенсионер из Пскова подарил «Москвич» 1975 года выпуска
В Перми «Шкода Октавиа» сбила 15-летнего подростка
Состав с танками Т-34 из Лаоса проследовал через Прикамье
«Забыл кастрюлю на плите». В Перми от отравления погиб 41-летний мужчина
В Пермском филиале «Т Плюс» популяризируют профессию энергетика
«Заставлял отжиматься и прыгать на одной ноге». В Прикамье осужден учитель истории за жестокое обращение с учениками