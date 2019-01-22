«36 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника

СЕГОДНЯ 08:00 2019-01-22T08:00:37+03:00

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21 января в 9.20 водитель «Лады Приоры» сбил 14-летнего пешехода. Авария произошла в центре Перми на улице Ленина около дома №18. 60-летний водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка. Школьник доставлен в больницу с многочисленными травмами головы и тела.

- Установлено, что ранее водитель 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В основном, 60-летнего мужчину останавливали за превышение скорости.

По факту ДТП было возбуждено административное дело.

Ранее мы писали, что в центре Перми при столкновении двух автобусов погибла женщина. В понедельник, 21 января, около 17 часов в районе остановки «Центральный рынок» столкнулись два рейсовых автобуса маршрутов №1 и №8. В краевой полиции сообщили, что 43-летний водитель автобуса MAN, который двигался по улице Пушкина по направлению к Борчанинова не пропустил 44-летнюю женщину, которая на остановке вышла из трамвая и шла к тротуару.