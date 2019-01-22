Синема парк Кристалл приглашает пермяков на премьерный показ фильма «Мирай из будущего»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-22T09:50:06+03:00

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О чем фильм:

История мальчика, который изо всех сил пытается привыкнуть к появлению в семье маленькой сестры. Однажды в саду на заднем дворе он попадает в волшебный мир и начинает путешествовать во времени. Эти фантастические приключения позволяют мальчику взглянуть на мир абсолютно под другим углом

Интересные факты:

«Мирай из будущего»- первый японский анимационный фильм, мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Художник-постановщик специально спроектировал семейный дом в фильме таким образом, чтобы в нем были лестницы. Он утверждает, что ключевая особенность аниме заключается в том, что при просмотре аниме ребенок сможет ясно видеть нижнюю комнату из сада, а взрослый сможет видеть только то, что находится прямо перед ним. Таким образом, взгляд ребенка будет меняться по мере взросления