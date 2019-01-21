В Прикамье пьяный отчим убил пасынка

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-21T17:44:21+03:00

На время следствия мужчину арестовали на два месяца

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В ночь на 13 января в квартире одного из домов села Ляды Пермского района было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевым ранением. Следователи Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Довольно быстро выяснилось, что накануне вечером отчим погибшего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с пасынком и ударил его ножом в грудь.

- По ходатайству следователя суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе следственного управления. – Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что за неделю до этого убийства, в ночь на 6 января в деревне Большое Савино мужчина взял консервный нож и нанес им несколько ударов своей знакомой. Женщина скончалась на месте.