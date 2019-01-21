В Прикамье пьяный отчим убил пасынка
В ночь на 13 января в квартире одного из домов села Ляды Пермского района было обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевым ранением. Следователи Пермского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Довольно быстро выяснилось, что накануне вечером отчим погибшего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с пасынком и ударил его ножом в грудь.
- По ходатайству следователя суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе следственного управления. – Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что за неделю до этого убийства, в ночь на 6 января в деревне Большое Савино мужчина взял консервный нож и нанес им несколько ударов своей знакомой. Женщина скончалась на месте.