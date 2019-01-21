2019-01-21T15:30:16+03:00
Происшествия

В Пермском районе арестован мужчина, который убил знакомую консервным ножом

Убийство произошло в новогодние праздники
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В ночь на 6 января в деревне Большое Савино мужчина выпивал в доме своей знакомой. Они поссорились. Мужчина взял консервный нож и нанес несколько ударов в жизненно-важные органы. Женщина скончалась на месте.

Следователи использовали новейшую криминалистическую технику для того, чтобы восстановить картину происшедшего и получить доказательства причастности мужчины к убийству. После того, как доказательства были собраны, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

- По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. - Расследование уголовного дела продолжается.

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