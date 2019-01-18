2019-01-18T05:59:01+03:00
Общество

В Перми изменилась схема движения на перекрестке Лянгасова и Веденеева

Изменения вводятся для снижения числа ДТП
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе Перми изменена работа светофора на перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева. В частности, установлены дополнительные секции левого поворота при движении с обеих сторон по улице Лянгасова.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении организации дорожного движения было принято для снижения числа дорожно-транспортных происшествий. Новые правила введены с 17 января.

Эти изменения были утверждены на заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации Перми. После изменения режима работы светофора будет вестись мониторинг транспортной ситуации.

Напомним, что министерство транспорта Пермского края ввело ограничение на движение большегрузного транспорта на автодорогах Прикамья в период с 18 часов 17 января по 18 часов 18 января, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и заторы.

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