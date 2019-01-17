2019-01-17T20:33:08+03:00
Общество

В Прикамье из-за снегопада грузовикам ограничили движение

На дорогах гололедица и снежный накат
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В связи с неблагоприятными погодными условиями – выпадением большого количества снега, низовым ветром, метелью – на дорогах Пермского края образовались снежный накат и гололедица. Поэтому министерство транспорта Пермского края ввело ограничение на движение большегрузного транспорта на автодорогах Прикамья в период с 18 часов 17 января по 18 часов 18 января, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и заторы.

- На региональных участках автодорог наряды ДПС несут круглосуточное дежурство, контролируя состояние дорог и предупреждая водителей о введенном ограничении, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Напомним, днем 17 января на 86-м километре трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись два грузовых автомобиля: «Мерседес» и «КамАЗ». В результате ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир одного из грузовиков. На несколько часов движение на этом участке дороги было перекрыто.

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