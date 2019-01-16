Спасатели предупреждают пермяков об ухудшении погоды
В ближайшие часы погода за окном может заметно ухудшиться. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, вечером 16 января и в течение дня 17 января ожидаются сильные снегопады и метель. В некоторых районах края порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
При этом температура будет выше нормы, ожидается до -7 градусов.
- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - напоминают спасатели. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия). Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.
Особое внимание - водителям. В МЧС рекомендуют по возможности отложить поездки до стабилизации погодных условий.
Кстати, на Крещение нынче крепких морозов также не обещают. Продолжатся снегопады с температурой воздуха около -10 градусов. Похолодает лишь к концу недели, в воскресенье столбик термометра опустится до -20 градусов.
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