Где пермякам окунуться в прорубь на Крещение

- А ты свою Катю в прорубь нынче окунешь? - спрашивают подружки про мою трехлетнюю дочь и хихикают, что я трусиха. Они не только собираются купаться на Крещение сами, но и хотят искупать своих маленьких детей.

В выходные верующие будут отмечать великий православный праздник -Крещение Господне, и пермяки уже обсуждают, где окунуться, куда поехать за святой водой и не обещают ли сильных морозов.

В этом году в Перми оборудуют три места для купания в проруби. Сразу скажем, что Мотовилихинского пруда в этом списке нет - там ведутся работы по очистке водоема и всю воду спустили.

Итак, где окунуться горожанам

Свердловский район

- Территория Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (улица Пристанционная, 38).

Мотовилихинский район

- Территория около храма Богоявления Господня. Это в Верхней Курье на улице 1 линия, 53.

Ленинский район

- Городской пляж, правый берег, улица Камская 2-я.

- Купели в этих местах оснастят специальными поручнями и сходнями, - рассказали в администрации Перми. - Рядом оборудуют места, где можно будет переодеться и согреться. У водоемов с 20 часов 18 января и всю ночь на 19-е будут дежурить спасатели Пермской городской службы спасения.

«Купание в Иордани не должно быть ради удовольствия»

Праздник Крещения еще называют Богоявлением, это один из самых светлых дней в православном календаре. Церковь вспоминает чудесное евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил в Иордани Господа Иисуса Христа.

- Хочу поздравить пермяков с этим светлым и любимым в народе праздником, - говорит настоятель храма Георгия Победоносца Игорь Ануфриев. - Радует, что в этот день в храмах всегда много прихожан. Очень важно, что люди понимают значение и важность праздника и не ограничиваются только набором святой воды и купанием в Иордани. Рекомендую всем прийти на богослужение и поблагодарить нашего Спасителя, который явился спасти нас всех от смерти и греха.

По словам священнослужителей, чин великого освящения воды начнется в пермских храмах уже утром 18 января. Считается, что в этот день даже водопроводная вода меняет свои свойства и тоже становится освященной. Но лучше ее набирать в храме, здесь она обладает большей силой.

- Погружение в крещенскую воду - это святое купание, а не моржевание или удовольствие, которое можно испытать, когда из горячей бани прыгаешь в снег, - говорит отец Игорь. - Соответственно и настрой должен быть иным. Это обряд очищения, возможность сделать нашу жизнь светлее. Но не отчаивайтесь, если по каким-то причинам вы не сможете окунуться в прорубь. Главное - это молитва, причастие, покаяние и очищение своей души.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЕЙ

«Не толпитесь на льду и не пейте алкоголь»

Купание в ледяной воде - огромный стресс даже для закаленного организма. Выйдя из теплой машины и раздевшись, сделайте небольшую гимнастику, чтобы размяться. В воду входите постепенно. Сперва умойтесь, а потом трижды окунитесь с головой, как того требует обряд.

- Запрещено окунаться в купель до освящения ее представителем церкви и приезда спасателей и медиков, - рассказали в МЧС. - Нельзя нырять в воду с разбега, кидать в купель мусор, приводить с собой собак.

На льду одновременно не должно находиться более 20 человек. Запрещено подъезжать к Иордани на машине, подавать крики ложной тревоги, распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного опьянения. Дети у водоема должны находиться только в сопровождении взрослых.

КСТАТИ

Где окунуться в прорубь недалеко от города

- Село Гамово, Тиминский пруд, за храмом в честь Преображения Господня, что на улице Гамовской.

- Село Култаево, река Мулянка, в 300 метрах ниже церкви Иоанна Предтечи.

- Село Нижние Муллы, река Кама, около Свято-Троицкого храма, улица Почтовая, 2.

- Деревня Кочкино, река Мулянка, перед въездом в деревню справа от моста.

- Село Кольцово, река Сыра перед автомобильным мостом слева.

- Село Ляды, река Сылва, улица Советская, 4.

- Поселок Юг, река Юг, улица Попова, 1.

- Поселок Юго-Камский, плотина пруда.

- Село Курашим, Кукуштанское поселение, местный пруд, улица Карла Маркса, 29.

КАК ПОГОДКА?

Традиционных морозов не будет

Нынешняя неделя выдалась на удивление теплой для середины зимы. И в ближайшие дни похолоданий, а уж тем более крепких крещенских морозов, не ожидается.

Как сообщили метеорологии, накануне праздника, 17 января, в Перми ожидаются сильные снегопады, которые к выходным только усилятся.

При этом за окном будет довольно тепло, средняя температура - от -5 до -10 градусов. Только к воскресенью столбик термометра может опустить до -15…-20 градусов.