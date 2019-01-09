Пермские зоозащитники спасают собаку Льдинку, которая несколько дней лежала в снегу у трассы

Зоозащитники спасают собаку Льдинку - она получила такое имя, потому что шесть дней лежала в логу у трассы у города Очер.

- Все это время ее пытались накормить дорожные рабочие, - пишет зоозащитник Семен Филипповский на своей странице. - Слов нет. Я представил, как она ждала каждый день людей, которые ее кормили, и они были ее единственной надеждой на жизнь. Спасибо Вам, ребята!

Льдинка до такой степени замерзла, что почти не может шевелиться. Ее привезли в Пермь в ветеринарную клинику, Льдинка лежала под капельницей.

- Определили пока черепно-мозговую травму, повреждение роговицы глаза, критически сниженную массу тела и отсутствие глубокой болевой чувствительности в одной лапе, - добавил Семен Филипповский. - Про критическое переохлаждение можно не говорить - 6 дней на морозе, тело собаки просто вросло в лед.

О том, как можно помочь бедной Льдинке, спрашивайте по телефону горячей линии "Станции скорой помощи для животных" - 203-02-06.