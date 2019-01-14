2019-01-14T11:54:14+03:00
Происшествия

«Спасены 10 человек, из них двое детей». В Соликамске горела пятиэтажка

26 жильцов смогли выбраться на улицу самостоятельно
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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12 января около 10 часов утра загорелась пятиэтажка в Соликамске. Горела квартира на третьем этаже. До прибытия пожарных 26 жильцов дома вышли на улицу. Еще 10 человек, в том числе 2 детей, были спасены звеном газодымозащитной службы из подъезда. Жителей дома выводили на улицу с помощью спасательных устройств. Врачи скорой помощи осматривали граждан, пострадавших нет.

- Установлено, что в комнате на третьем этаже произошло возгорание, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 10 кв. метров, сгорели домашние вещи, закопчены пол, потолок, стены. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания удлинителя. Проверка по факту пожара проводится.

Ранее мы писали, что два человека погибли во время пожара в Пермском крае. Ночью горел дом в поселке Лямино Чусовского района

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