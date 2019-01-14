Два человека погибли во время пожара в Пермском крае

СЕГОДНЯ 06:26 2019-01-14T07:45:31+03:00

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В Пермском крае в ночь на 14 января произошел пожар в поселке Лямино Чусовского района. Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома на ул. Мусинская. По предварительным данным, погибли два человека. Пожарные вынесли 33-летнего мужчину и 41-летнюю женщину из огня. Они еще подавали признаки жизни. Но медикам не удалось спасти людей. Они погибли от отравления продуктами горения. Еще одного человека удалось спасти.

- Сообщение о пожаре поступило в 1.40, - сообщается в оперативной сводке на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи, электрических сетей. Пожар был ликвидирован в 2.04.

По предварительным данным,расселять людей нет необходимости. ругие квартиры в доме не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что в Перми во дворе дома полыхала иномарка. Пожарным удалось сбить пламя только через несколько минут. В ночь на 12 января в Перми во дворе дома по ул. Ушакова, 32 в Кировском районе очевидцы на видео сняли, как пожарные тушат полыхающую иномарку.

- Пожар начался в 3.22, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции. Через 10 минут пожар был ликвидирован. В результате пожара сгорел салон и моторный отсек автомобиля.