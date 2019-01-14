2019-01-14T05:59:43+03:00
Спорт

Пермский боец возглавил мировой рейтинг

Антон Гуляев стал лучшим в весовой категории свыше 90 килограммов
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: министерство спорта Пермского краяфото: министерство спорта Пермского края
Изменить размер текста:

Пермяк Антон Гуляев возглавил топ 100 лучших бойцов Киокусинкай со всего мира вне зависимости от федерации. По итогам 2018 года воспитанник пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» занял первую строчку рейтинга в весовой категории свыше 90 килограммов.

В минувшем году Антон Гуляев стал обладателем Кубка России, серебряным призером чемпионата России, победителем открытого весового чемпионата Японии и призером Абсолютного чемпионата Японии.

- Выражаю огромную благодарность всему киокушиновскому сообществу за столь высокую оценку! - поделился Антон Гуляев. - Для меня это большая ответственность и стимул двигаться дальше.

Тем временем, Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. В первой попытке Евгений улетел всего на 90 метров, затем во второй показал лучшую длину прыжка в соревнованиях - 105.5 м. С результатом 250.3 балла Евгений Климов заслуженно поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, намного опередил своих конкурентов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье поступили 26 новых машин скорой помощи
В Перми будут оборудованы три купели для купания в Крещение
В Перми осужден вор, который сорвал сумку с плеча женщины
В Перми на Красавинском мосту лихач на «Ладе Гранте» сбил 40-летнего мужчину
В Перми заведено уголовное дело на таксиста, сбившего людей на остановке
В Перми хоккеисты Академии игровых видов спорта начали тренировки
Два человека погибли во время пожара в Пермском крае
В Перми экстренно сел самолет из-за проблем со здоровьем у пассажира
В одном из районов Перми неизвестные порезали колеса у нескольких автомобилей
Пользователи соцсетей возмущены видео, на котором собака выпрыгивает из багажника прямо на оживленную дорогу Перми
В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автомобилем такси, который протаранил остановку
В Перми пьяный водитель на иномарке врезался в «ВАЗ», пострадали четыре человека
Жителя Прикамья, который пытался похитить продукты из магазина, задержали продавцы
Полиция ищет мужчину, который напал на сотрудников «скорой помощи» в Березниках
Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
«Матч за выход на чемпионат мира». Сборная России по баскетболу сыграет с Финляндией в Перми
«Возможен поджог». В Перми во дворе дома полыхала иномарка
«Защищаться от отмороженных пациентов». В Березниках напали на бригаду «скорой помощи»
В Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью»
«Потратил миллион субсидии». В Прикамье бизнесмена обвиняются в мошенничестве
На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей
Пермские власти потратят на строительство трамвайных путей на Революции 420 млн рублей
В Перми задержали вора, который украл компьютер