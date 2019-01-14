Пермский боец возглавил мировой рейтинг
Пермяк Антон Гуляев возглавил топ 100 лучших бойцов Киокусинкай со всего мира вне зависимости от федерации. По итогам 2018 года воспитанник пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» занял первую строчку рейтинга в весовой категории свыше 90 килограммов.
В минувшем году Антон Гуляев стал обладателем Кубка России, серебряным призером чемпионата России, победителем открытого весового чемпионата Японии и призером Абсолютного чемпионата Японии.
- Выражаю огромную благодарность всему киокушиновскому сообществу за столь высокую оценку! - поделился Антон Гуляев. - Для меня это большая ответственность и стимул двигаться дальше.
Тем временем, Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. В первой попытке Евгений улетел всего на 90 метров, затем во второй показал лучшую длину прыжка в соревнованиях - 105.5 м. С результатом 250.3 балла Евгений Климов заслуженно поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, намного опередил своих конкурентов.