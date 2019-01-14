Пермский боец возглавил мировой рейтинг

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-14T05:59:43+03:00

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Пермяк Антон Гуляев возглавил топ 100 лучших бойцов Киокусинкай со всего мира вне зависимости от федерации. По итогам 2018 года воспитанник пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» занял первую строчку рейтинга в весовой категории свыше 90 килограммов.

В минувшем году Антон Гуляев стал обладателем Кубка России, серебряным призером чемпионата России, победителем открытого весового чемпионата Японии и призером Абсолютного чемпионата Японии.

- Выражаю огромную благодарность всему киокушиновскому сообществу за столь высокую оценку! - поделился Антон Гуляев. - Для меня это большая ответственность и стимул двигаться дальше.

Тем временем, Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. В первой попытке Евгений улетел всего на 90 метров, затем во второй показал лучшую длину прыжка в соревнованиях - 105.5 м. С результатом 250.3 балла Евгений Климов заслуженно поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, намного опередил своих конкурентов.