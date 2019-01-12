Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-12T18:04:48+03:00

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В Чайковском проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Первым триумфатором соревнований стал пермяк Евгений Климов. Он победил на нормальном трамплине.

В первой попытке Евгений улетел всего на 90 метров, затем во второй показал лучшую длину прыжка в соревнованиях - 105.5 м. С результатом 250.3 балла Евгений Климов заслуженно поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, намного опередил своих конкурентов.

Второй результат у представителя Нижегородской области Михаила Максимочкина. На третьем месте также представитель Нижнего Новгорода Роман Трофимов - прыжки на 92.5 и 91 м (218.8 балла).

Многократный чемпион России Дмитрий Васильев в соревновании участия не принимал по рекомендации врача из-за проблем со спиной, но готовится выступить на большом трамплине.

Соревнования на большом трамплине состоятся в воскресенье 13 января.