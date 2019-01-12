Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
В Чайковском проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Первым триумфатором соревнований стал пермяк Евгений Климов. Он победил на нормальном трамплине.
В первой попытке Евгений улетел всего на 90 метров, затем во второй показал лучшую длину прыжка в соревнованиях - 105.5 м. С результатом 250.3 балла Евгений Климов заслуженно поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, намного опередил своих конкурентов.
Второй результат у представителя Нижегородской области Михаила Максимочкина. На третьем месте также представитель Нижнего Новгорода Роман Трофимов - прыжки на 92.5 и 91 м (218.8 балла).
Многократный чемпион России Дмитрий Васильев в соревновании участия не принимал по рекомендации врача из-за проблем со спиной, но готовится выступить на большом трамплине.
Соревнования на большом трамплине состоятся в воскресенье 13 января.