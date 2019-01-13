Жителя Прикамья, который пытался похитить продукты из магазина, задержали продавцы

СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-13T08:17:49+03:00

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В отдел полиции Чайковского района сообщили о том, что в одном из магазинов произошла попытка совершить грабеж. Как выяснилось, мужчина похитил продукты на сумму 1200 рублей и попытался сбежать.

- Но сотрудники торговой точки не дали злоумышленнику завершить противоправное деяние и удерживали его до прибытия сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Стражи порядка доставили гражданина в дежурную часть. Им оказался ранее привлекаемый к административной ответственности за мелкое хищение 32-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

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