2019-01-13T08:17:49+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья, который пытался похитить продукты из магазина, задержали продавцы

Возбуждено уголовное дело
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В отдел полиции Чайковского района сообщили о том, что в одном из магазинов произошла попытка совершить грабеж. Как выяснилось, мужчина похитил продукты на сумму 1200 рублей и попытался сбежать.

- Но сотрудники торговой точки не дали злоумышленнику завершить противоправное деяние и удерживали его до прибытия сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Стражи порядка доставили гражданина в дежурную часть. Им оказался ранее привлекаемый к административной ответственности за мелкое хищение 32-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье учитель английского языка «помог» другу, которому нужны были деньги на билет до Петербурга, ограбить магазин. В северной столице молодого человека ждала любимая женщина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в аварии с автомобилем такси, который протаранил остановку
В Перми пьяный водитель на иномарке врезался в «ВАЗ», пострадали четыре человека
Полиция ищет мужчину, который напал на сотрудников «скорой помощи» в Березниках
Евгений Климов победил на домашнем чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина
«Матч за выход на чемпионат мира». Сборная России по баскетболу сыграет с Финляндией в Перми
«Возможен поджог». В Перми во дворе дома полыхала иномарка
«Защищаться от отмороженных пациентов». В Березниках напали на бригаду «скорой помощи»
В Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью»
«Потратил миллион субсидии». В Прикамье бизнесмена обвиняются в мошенничестве
На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей
Пермские власти потратят на строительство трамвайных путей на Революции 420 млн рублей
В Перми задержали вора, который украл компьютер