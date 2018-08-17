2018-08-17T09:48:01+03:00
Происшествия

В Прикамье учитель английского языка «помог» другу, которому нужны были деньги на билет до Петербурга, ограбить магазин

В северной столице молодого человека ждала любимая женщина
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Чайковском осудили молодых людей, которые ограбили магазин.

В январе этого года 28-летний учитель английского языка Спартак Н. поругался со своей семьей и ушел в запой. Как-то вечером ему пришло сообщение в соцсети от друга Артема, который звал на «дело». Детали он не уточнил.

- Молодые люди встретились у одного из магазинов, - рассказали нам в прокуратуре города Чайковский. - Учитель зашел в магазин под видом покупателя, чтобы проверить, нет ли там посетителей. Когда он понял, что «все чисто», то его друг достал из сумки лыжную маску, надел ее и, держа в руках фальшивый пистолет, зашел в магазин.

Испуганная продавщица отдала налетчику все, что было в кассе - 4 тысячи рублей. После нападения она сразу позвонила в полицию. Как выяснилось позже, Артему нужны были деньги, чтобы уехать в Петербург. Молодой человек жил нам со своей любимой, но затем они поссорились, и Артем вернулся обратно в Чайковский.

- Когда пара помирилась, Артем понял, что у него нет денег на билет обратно, - объяснили в прокуратуре. - И он решил их «быстро заработать». А друга взял, чтобы тот постоял на «шухере», делить с ним деньги молодой человек не собирался.

Так как Спартака родители учеников характеризовали положительно, а также у него есть на содержании двое маленьких детей, его приговорили к 1 году 10 месяцам исправительных работ. А грабителя-романтика приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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