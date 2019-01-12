2019-01-12T11:45:25+03:00
Общество

«Потратил миллион субсидии». В Прикамье бизнесмена обвиняются в мошенничестве

Предприниматель представил липовые документы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснокамске в мошенничестве в крупном размере обвиняют 46-летнего индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, бизнесмен получил субсидии на возмещение части затрат, якобы произведенных на реализацию проекта по выращиванию грибов. В компетентные органы подозреваемый предоставил пакет подложных документов о приобретении оборудования. На основании липовых документов бизнесмен получил миллион рублей. Фактически же оказалось, что инвентарь он не покупал.

Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тем временем, в Перми Роспотребнадзор обнаружил 153 точки несанкционированной торговли пищевыми продуктами. У четверых предпринимателей изъяты 63 банки лососевой зернистой икры общим весом 8,5 кг без документов, подтверждающих ее происхождение и соответствие обязательным требованиям. Кроме того, из оборота изъято 35 партий продуктов без маркировки и сопроводительных документов. Среди них - мясо свинины, тушенка, свежемороженая и копченая рыба, молочная продукция и др. Всего - 6570 кг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье рейсовый автобус оказался в кювете после столкновения с «Газелью»
На трассе Пермь-Екатеринбург произошла авария, ищут свидетелей
Пермские власти потратят на строительство трамвайных путей на Революции 420 млн рублей
В Перми задержали вора, который украл компьютер
Массовая авария произошла на Восточном обходе в Перми
В Перми сотрудники ГИБДД отлавливают таксистов-нелегалов
В Прикамье нашли 10-летнего мальчика, который пропал 10 января в Октябрьском районе
Водитель из Перми погиб на вахте в Коми
В Прикамье за сутки по вине водителей пострадали четыре ребенка
В Перми арестовали 8,5 кг санкционной красной икры
В Перми в ДТП с автобусом пострадал первоклассник
В Прикамье два брата совершили четыре неудачных преступления за одну ночь
Пропавшую в Прикамье 29-летнюю девушку нашли в Свердловской области
Замминистра культуры Пермского края уезжает в Москву
В Прикамье гражданские супруги организовали наркобизнес
В Перми задержали молодого человека, который нападал на пожилых людей в подъездах
За изображение на детских товарах персонажей мультфильма «Маша и Медведь» пермячка заплатит штраф
В Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери
Баскетболисты «Пармы» вышли в «Финал четырех» Кубка России
В Прикамье в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса
В Прикамье гинеколога уличили во взяточничестве
В микрорайоне Висим отключено отопление
В Перми открылся новый детский сад
Купил самоделку - получил срок: пермяка осудили за незаконное приобретение, огнестрельного оружия