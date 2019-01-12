«Потратил миллион субсидии». В Прикамье бизнесмена обвиняются в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-12T11:45:25+03:00

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В Краснокамске в мошенничестве в крупном размере обвиняют 46-летнего индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, бизнесмен получил субсидии на возмещение части затрат, якобы произведенных на реализацию проекта по выращиванию грибов. В компетентные органы подозреваемый предоставил пакет подложных документов о приобретении оборудования. На основании липовых документов бизнесмен получил миллион рублей. Фактически же оказалось, что инвентарь он не покупал.

Сейчас в отношении индивидуального предпринимателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тем временем, в Перми Роспотребнадзор обнаружил 153 точки несанкционированной торговли пищевыми продуктами. У четверых предпринимателей изъяты 63 банки лососевой зернистой икры общим весом 8,5 кг без документов, подтверждающих ее происхождение и соответствие обязательным требованиям. Кроме того, из оборота изъято 35 партий продуктов без маркировки и сопроводительных документов. Среди них - мясо свинины, тушенка, свежемороженая и копченая рыба, молочная продукция и др. Всего - 6570 кг.