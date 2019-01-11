2019-01-11T13:07:27+03:00
Общество

В Перми арестовали 8,5 кг санкционной красной икры

Кроме того, изъято 6570 кг мяса, молока и рыбы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми Роспотребнадзор обнаружил 153 точки несанкционированной торговли пищевыми продуктами.

У четверых предпринимателей изъяты 63 банки лососевой зернистой икры общим весом 8,5 кг без документов, подтверждающих ее происхождение и соответствие обязательным требованиям.

Кроме того, из оборота изъято 35 партий продуктов без маркировки и сопроводительных документов. Среди них - мясо свинины, тушенка, свежемороженая и копченая рыба, молочная продукция и др. Всего - 6570 кг. Тридцать предпринимателей привлечены к административной ответственности.

Тем временем, в Осе суд рассматривал дело о враче-взяточнике. Было установлено, что с января по май 2017 года гинеколог, исполняя обязанности заведующего отделением, получал вознаграждение от своих пациенток. Доказано, что от 6 жительниц Осы он принял 14,5 тысяч рублей за проведение медицинских операций без необходимых анализов, а также медицинских и социальных показателе, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

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