В Прикамье гинеколога уличили во взяточничестве

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:54:32+03:00

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В Осе суд рассматривал дело о враче-взяточнике. Было установлено, что с января по май 2017 года гинеколог, исполняя обязанности заведующего отделением, получал вознаграждение от своих пациенток. Доказано, что от 6 жительниц Осы он принял 14,5 тысяч рублей за проведение медицинских операций без необходимых анализов, а также медицинских и социальных показателе, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

По результатам судебного разбирательства уголовное дело в отношении врача- гинеколога прекращен. Ему назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С работы он был уволен. Постановление в законную силу не вступило.

Тем временем, на пермской станции «Скорой помощи» подвели итоги новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января диспетчеры приняли 14011 вызовов – в среднем, по 1273 в сутки. Это больше, чем в прошлом году – тогда их было 13 704, по 1 245 в сутки. Самыми напряженными стали 4 и 8 января – 1387 и 1385 вызовов.