В Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:45:33+03:00

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В Краснокамске 31-летняя женщина - судебный пристав воспользовалась служебным положением, чтобы помочь своей матери. В марте 2018 года она внесла ложные сведения в документы, чтобы прекратить дело в отношении родственницы.

- Преступление было выявлено отделом противодействия коррупции службы судебных приставов, - сообщили в следственном комитете. - Еще до возбуждения уголовного дела женщина с государственной службы уволилась.

Сейчас уголовное дело завершено. Суд рассмотрит ходатайство следователя о назначении бывшему судебному приставу штрафа

Тем временем, в Перми осуждена мошенница и воровка. 26-летняя пермячка любила жить за чужой счет. У друзей и знакомых брала деньги в долг и не возвращала. Брала предоплату за аренду квартиры, а жилплощадь не предоставляла. Кроме того, своим знакомым предлагала приобрести абонемент в бассейн по более низкой цене, не имея возможности осуществить продажу. Доверчивые пермяки отдавали пермячке от 5 до 25 тысяч рублей, которые та тратила на себя. Также из квартир друзей и знакомых она похищала драгоценные украшения на сумму от 8 до 45 тысяч рублей.