В Березниках мужчина в порыве ревности жестоко избил и изнасиловал сожительницу

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:34:13+03:00

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37-летний житель Березников, обвиняемый в преступлениях, совершенных в отношении сожительницы, предстанет перед судом.

В октябре прошлого года мужчина приревновал свою гражданскую супругу. Он вышел из себя, избил сожительницу разделочной доской и молотком, а затем изнасиловал.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера. Уголовное дело передано в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что 7 января в Краснокамске пострадала кондуктор автобуса. Подвыпивший 18-летний молодой человек пытался расплатиться за проезд крупной купюрой. Женщина ответила, что у нее нет сдачи. Между ними вспыхнул конфликт. Пассажир толкнул кондуктора. Женщина сильно ударилась головой. С ушибленной раной она была увезена в больницу. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции.