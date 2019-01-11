В Прикамье в аварии пострадали шесть пассажиров автобуса

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:46:09+03:00

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Авария произошла вчера, 10 января, в Очерском районе Прикамья. Около 15.45 по автодороге М7-Волга со стороны Ижевска в направлении Перми двигался автобус ПАЗ. Водитель ПАЗика решил пойти на обгон в месте, где он был разрешен. Но в то же самое время начал такой же маневр водитель «Лады-Гранты». Он не справился с управлением, в результате автобус и отечественная легковушка столкнулись со встречным грузовым автомобилем «Скания».

- В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса ПАЗ и водитель «Лады-Гранты», - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Отмечается также, что автобус не был оборудован ремянми безопасности. В нем ехали сотрудники одного из предприятий края.

Ранее мы писали, что в Прикамье в ДТП загорелась иномарка, шесть человек пострадали. Водитель «Джилли» совершал обгон и врезался в «Хендай Акцент». Произошло столкновение. От удара автомобиль «Джилли» загорелся.