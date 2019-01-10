В Прикамье в ДТП загорелась иномарка, шесть человек пострадали

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:46:35+03:00

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Авария произошла сегодня, 10 января, в 10.45 в Чернушинском районе Прикамья. Водитель автомобиля «Джилли» двигался по автодороге Оса - Чернушка. На 92 километре трассы он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Водитель выехал на полосу встречного движения, по которой ехал «Хендай Акцент». Произошло столкновение. От удара автомобиль «Джилли» загорелся.

- В результате ДТП 6 человек доставлены в больницу, погибших нет, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, - На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Перми мужчина на снегоходе провалился под лед. Тело достали из реки водолазы. Несчастный случай произошел 9 января. Жителями Орджоникидзевского района Перми обнаружили на Каме следы от снегохода, попавшего в полынью.Причина происшествия устанавливаются.