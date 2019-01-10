2019-01-10T14:54:31+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Прикамье: столкнулись три автомобиля

Движение осуществляется по одной полосе
Константин КЯКИНЕН
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фото: Подслушано Соликамскфото: Подслушано Соликамск
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10 января на трассе Кунгур-Соликамск столкнулись три автомобиля: два грузовика и одна легковая машина. Фуру развернуло посреди дороги. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Организовано движение по одной полосе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Прикамье в ДТП загорелась иномарка, шесть человек пострадали. Авария произошла сегодня, 10 января, в 10.45 в Чернушинском районе Прикамья. Водитель автомобиля «Джилли» двигался по автодороге Оса - Чернушка. На 92 километре трассы он пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Водитель выехал на полосу встречного движения, по которой ехал «Хендай Акцент». Произошло столкновение. От удара автомобиль «Джилли» загорелся. В результате ДТП 6 человек доставлены в больницу, погибших нет. На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

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