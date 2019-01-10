2019-01-10T06:20:13+03:00
Происшествия

В Перми мужчина на снегоходе провалился под лед

Тело достали из реки водолазы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Несчастный случай произошел 9 января. Жителями Орджоникидзевского района Перми обнаружили на Каме следы от снегохода, попавшего в полынью.

- Прибывшими на место происшествия спасателями из реки извлечено тело утонувшего мужчины, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС. - Личность пострадавшего установлена. Причина происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Добрянском районе уехали кататься на снегоходе двое мужчин и пропали. Тело одного достали водолазы, второго продолжают искать. Полынью обнаружили на Каме, там, где в нее впадает Гремячий ручей. Это уже в микрорайоне Гайва, в 9 километрах от Красной Слудки. Лед в устье ручья оказался очень тонким – всего 3-4 сантиметра толщиной, вот он и не выдержал снегохода с двумя пассажирами. Тело 39-летнего Дениса Корепанова нашли на льду, на краю полыньи, очевидно, он пытался выбраться из воды, но не смог и замерз. 30-летнего Сергея Окулова продолжают искать водолазы. Осложняются поиски малой толщиной льда.

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