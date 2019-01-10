Пермяк в маске и с игрушечным пистолетом забрал у пенсионерки 800 рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:12:52+03:00

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73-летняя пермячка пришла в полицию и сообщила, что к ней в комнату общежития ворвался мужчина в шлеме-маске и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Забрав у пенсионерки последние 800 рублей, он скрылся.

Полицейские выяснили, что преступление совершил 42-летний сосед пенсионерки. При обыске в комнате полицейские обнаружили в диване игрушечный пистолет. Маску мужчина успел выкинуть. Стражи порядка ее также нашли. Также у мужчины были изъяты часть денег, которые он похитил у пенсионерки.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

Кроме того, в Перми осуждена мошенница и воровка. 26-летняя пермячка любила жить за чужой счет. У друзей и знакомых брала деньги в долг и не возвращала. Брала предоплату за аренду квартиры, а жилплощадь не предоставляла. Кроме того, своим знакомым предлагала приобрести абонемент в бассейн по более низкой цене, не имея возможности осуществить продажу. Доверчивые пермяки отдавали пермячке от 5 до 25 тысяч рублей, которые та тратила на себя.