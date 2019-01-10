«Похищала драгоценности у друзей». В Перми осуждена мошенница и воровка
26-летняя пермячка любила жить за чужой счет. У друзей и знакомых брала деньги в долг и не возвращала. Брала предоплату за аренду квартиры, а жилплощадь не предоставляла. Кроме того, своим знакомым предлагала приобрести абонемент в бассейн по более низкой цене, не имея возможности осуществить продажу. Доверчивые пермяки отдавали пермячке от 5 до 25 тысяч рублей, которые та тратила на себя.
Также из квартир друзей и знакомых она похищала драгоценные украшения на сумму от 8 до 45 тысяч рублей.
Всего полицейские доказали 10 эпизодов мошенничества и 3 кражи, совершенные женщиной. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, поскольку она воспитывает малолетнего ребенка.
Тем временем, в Перми дольщик отсудил деньги за дефекты квартиры у застройщика. Кроме стоимости ремонта подрядчик должен выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.