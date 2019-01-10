«Похищала драгоценности у друзей». В Перми осуждена мошенница и воровка

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:22:52+03:00

Также она просила деньги в долг и не возвращала

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26-летняя пермячка любила жить за чужой счет. У друзей и знакомых брала деньги в долг и не возвращала. Брала предоплату за аренду квартиры, а жилплощадь не предоставляла. Кроме того, своим знакомым предлагала приобрести абонемент в бассейн по более низкой цене, не имея возможности осуществить продажу. Доверчивые пермяки отдавали пермячке от 5 до 25 тысяч рублей, которые та тратила на себя.

Также из квартир друзей и знакомых она похищала драгоценные украшения на сумму от 8 до 45 тысяч рублей.

Всего полицейские доказали 10 эпизодов мошенничества и 3 кражи, совершенные женщиной. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, поскольку она воспитывает малолетнего ребенка.

Тем временем, в Перми дольщик отсудил деньги за дефекты квартиры у застройщика. Кроме стоимости ремонта подрядчик должен выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.