В Прикамье подвыпивший пассажир избил кондуктора за отсутствие сдачи

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:14:17+03:00

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7 января в Краснокамске пострадала кондуктор автобуса. Подвыпивший 18-летний молодой человек пытался расплатиться за проезд крупной купюрой. Женщина ответила, что у нее нет сдачи. Между ними вспыхнул конфликт.

- Пассажир толкнул кондуктора, - сообщили в краевой полиции. - Женщина сильно ударилась головой. С ушибленной раной она была увезена в больницу. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Тем временем, с начала года в Прикамье в авариях пострадали восемь детей. Пятерым из них не было и 16 лет. На дорогах Прикамья за первые пять дней 2019 года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погиб один человек и 47 получили различные ранения. В трех случаях ДТП произошли по вине пьяных водителей.