С начала года в Прикамье в авариях пострадали 8 детей
В краевом управлении ГИБДД рассказали о неутешительных итогах первых дней нового года.
На дорогах Прикамья за первые пять дней 2019 года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погиб один человек и 47 получили различные ранения. В трех случаях ДТП произошли по вине пьяных водителей.
Сотрудники госавтоинспекции задержали 243 нетрезвых за рулем, двадцать из попались в пьяном виде повторно.
Всего с 1 по 6 января в Пермского края зарегистрировано 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Было 13 столкновений, 11 сбитых пешеходов, в 3 случаях машины вылетели в проезжей части на обочину. В результате ДТП травмы получили 8 детей, в том числе пятеро — до 16 лет.
С начала года штрафы выписали 362 пешеходам, 171 водителя оштрафовали за то, что они не предоставили преимущества в движении пешеходам. Автоинспекторы зафиксировали 58 случаев выезда на встречную полосу движения. За езду без ремней безопасности оштрафовали 475 человек, за нарушение правил перевозки детей наказали 115 водителей.