Жительница Прикамья ворвалась в магазин и похитила из кассы 11 тысяч

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:07:08+03:00

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В отдел полиции Чайковского района сообщили о грабеже, который совершили в продуктовом магазине. Как выяснилось, днем в него ворвалась 36-летняя местная жительница и похитила из кассы 11 500 рублей. После этого она сбежала.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка патрульно-постовой службы подозреваемая была задержана, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Ранее судимая, нигде не работающая гражданка доставлена в дежурную часть.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Чайковском совершили ограбление одного из офисов города - неизвестный преступник ворвался в помещение и, угрожая оружием, забрал все деньги. А это, примерно, 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции сообщили, что по факту ограбления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.