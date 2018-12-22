В Пермском крае ищут преступника, который вынес из офиса крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-22T11:11:42+03:00

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В Чайковском совершено дерзкое разбойное нападение. Как сообщают в социальных сетях местные жители, в пятницу вечером был ограблен один из офисов города. Неизвестный преступник ворвался в помещение и, угрожая оружием, забрал всю наличность. Речь идет о сумме свыше полмиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, по факту разбойного нападения в Чайковском возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Сотрудники полиции проводят различные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника и его задержание.

Тем временем, в Чайковском осудили женщину, которая ударила полицейского в лицо. Тот пытался ее задержать за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

- Когда ее доставили в отдел, она ударила полицейского кулаком в лицо, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий».

Суд признал ее виновной в преступлении. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.