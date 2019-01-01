В Лысьве во время движения загорелся автомобиль

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 1 января в Лысьве загорелся автомобиль.

- В 04.15 поступило сообщение о возгорании автомобиля во время движения на улице Балахнина в городе Лысьве, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось четыре человека личного состава и один автомобиль.

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, что ночью 1 января в Перми произошли два пожара в жилых домах. Один из них - за 13 минут до Нового года в квартире дома по улице Солдатова. В результате пожара сгорел диван и домашние вещи. Праздничный ужин был безнадежно испорчен, но из людей никто не пострадал. А перед Новым годом по московскому времени произошел пожар в жилом доме по улице Докучаева. В результате пожара сгорел мусор в камере мусоросборника.